Verdachte Apeldoorner heeft drie verschillende adressen in dossier OM: vertraging rechtszaak

14:19 ,,Het is ge-wel-dig!’’ Veehouder Willeam Schoonhoven (41) uit Beemte-Broekland komt superlatieven te kort om het boerenprotest in Den Haag te omschrijven. Zelf reed hij - om de politie te ontwijken - zelfs via het strand met zijn tractor. ,,Dit is heel bizar.’’