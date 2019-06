Verdachte dood Apeldoornse blijft vastzitten

Expositie over Veluws ijzer is eigenlijk eerbetoon aan markante Apeldoor­ner

10:00 Dat hij een bijzondere Apeldoorner was, is zacht uitgedrukt. Van vrijwillige brandweerman tot pottenbakker tot fokker van vossen: Jaap Moerman was een kleurrijk man met uiteenlopende bezigheden. Vooral diepte hij als amateurarcheoloog de lokale historie uit. En zijn bijdrage is groter dan veel tijdgenoten vermoedelijk hebben beseft. Een nu lopende expositie over ijzerwinning op de Veluwe is eigenlijk een eerbetoon aan deze markante man.