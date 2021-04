Verdachte geldstromen bij geplunderde Turkse super in Apeldoorn: onderzoek naar fraude

Zendmast verdeelt flat in Apeldoorn: in het uitzicht of op het dak?

1 april De verplaatsing van een zendmast in de wijk Zevenhuizen dreigt een soap te worden. De vraag is waar de installatie het minst vervelend is: in het uitzicht van een aantal flatbewoners of boven op het dak. Omdat de tijd dringt, komt telecombedrijf T-Mobile nu zelfs met een noodoplossing.