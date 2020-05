Verdachte H. zwijgt over zijn rol bij gewelddadige dood van Eerbeekse Marjolein Bosch (35)

Dat bleek dinsdagochtend in de Zutphense rechtbank waar H. –digitaal van uit het Huis van Bewaring in Zutphen- voor het eerst voor de rechter verscheen. De zaak wordt waarschijnlijk pas in het najaar inhoudelijk behandeld.

Bosch (toen 35) werd op 14 februari van dit jaar dood gevonden in haar woning aan de Bijenkorf in Eerbeek. Bosch bleek niet alleen te zijn geslagen en geschopt maar ook te zijn gewurgd. Ze liep daarbij een breuk in het strottenhoofd, een dubbele klaplong en gebroken ribben op. De 29-jarige verdachte Antonius H. werd direct aangehouden. De politie deed uitgebreid onderzoek op en om de plaats delict. Het Openbaar Ministerie stelt dat de Rhedenaar Bosch opezettelijk en met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd door haar te wurgen, slaan en schoppen.

Geen verklaring

Wat er precies gebeurd is in de woning van Bosch in de nacht van 13 op 14 februari is onduidelijk. Wat de relatie tussen verdachte en slachtoffer was is ook nog niet helder. H. heeft tot op heden geen inhoudelijke verklaring af willen leggen. Of dat er binnenkort alsnog van komt is onduidelijk.

Persoonlijkheidsonderzoek

H. heeft sinds twee weken een nieuwe advocaat; daar wil hij inhoudelijk nog mee overleggen over een eventuele verklaring. Dat overleg gaat dan ook over onderzoek naar de geestesvermogens van de man. Tot op heden heeft hij aan geen enkel onderzoek mee willen werken. Mogelijk wordt hij in het Pieter Baan Centrum geplaatst voor een persoonlijkheidsonderzoek.

Sporen

De politie is ondertussen nog druk doende met het onderzoek naar het gewelddadige incident in Eerbeek. Vanwege de coronacrisis heeft het sporenonderzoek enige tijd stil gelegen. Ook moet het definitieve autopsierapport nog aan het dossier worden toegevoegd.