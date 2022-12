Verdachte klemgereden en aangehouden in Beekbergen door meerdere politie-eenheden

Een man is gisteravond laat in Beekbergen klemgereden en opgepakt. Op de Loenenseweg waren meerdere politie-eenheden bij deze actie betrokken.

De verdachte, die reed in een BMW, is door een zogeheten FIT-team van de Landelijke Eenheid vanaf de snelweg A50 richting de Loenenseweg geleid. Deze specialisten zijn vooral gericht op het aanhouden van daders op heterdaad. Op een parkeerplaats dicht bij de op- en afrit van de snelweg is hij gearresteerd.

Onduidelijk is nog waar de man voor opgepakt is. Wel is te zien dat hij bij zijn arrestatie zakken om zijn handen heeft. Dat kan de politie doen om sporen veilig te stellen. De politie heeft zijn auto ter plekke grondig doorzocht.

Volgens een omstander zou ook een tweede verdachte opgepakt zijn, maar dat kan nog niet bevestigd worden. ,,Het klopt dat er een actie heeft plaatsgevonden op deze straat in Beekbergen. We kunnen op dit moment hier verder niets over zeggen”, vertelt woordvoerder van de Landelijke Eenheid, Dennis Janus.

