Verdachte moord Apeldoorn naar Pieter Baan Centrum: mogelijk sprake van psychose

De vrouw van R. werd op 4 juli dood gevonden in hun woning aan de Bronsgietersdonk in Apeldoorn. Ze bleek te zijn gewurgd, vermoedelijk met een spanband. De echtgenoot werd als enige verdachte aangehouden. Hij ontkent iets met de moord te maken te hebben. Dat deed hij vanochtend, tijdens een zitting in de rechtbank in Zutphen, opnieuw.

Een psychiater en psycholoog onderzochten de in Iran geboren R. de afgelopen tijd en dienden hun rapportages in. De deskundigen stellen vast dat R. mogelijk een psychose heeft gehad. Om te onderzoeken of hij inderdaad aan psychoses lijdt, moet hij onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum (PBC). Daar geldt een wachttijd van enkele maanden.

Geheime dienst

R. zou trauma’s hebben opgelopen in zijn geboorteland. Ook heeft hij veelvuldig het idee dat hij gevolgd wordt door de geheime dienst van Iran. De aanklager verzette zich tegen een PBC-opname. Volgens justitie blijkt nergens uit dat R. inderdaad een psychose heeft gehad, of eerder kampte met soortgelijke problemen.

De officier opperde dat R., die zelf een opleiding psychologie volgde, mogelijk net doet alsof, om zo zijn daad te verdoezelen. ,,Alle verhalen over psychotische problemen, zoals het herbeleven van de oorlog, komen volledig uit zijn eigen koker.” De aanklager zei meer bewijs te zien in het verhaal dat de vrouw van R. hem wilde verlaten en dat vervolgens de stoppen bij de verdachte doorsloegen.

Geschrokken

Advocate Schaapherder van R. vond een opname in het PBC juist erg zinvol. Volgens haar hoeft het niet zo te zijn dat mensen die verstand hebben van psychologie, zelf niet aan psychoses kunnen lijden. Ook R. zelf liet weten graag onderzocht te worden. Hij is volgens zijn raadsvrouw enorm geschrokken van het relaas van de deskundigen dat hij mogelijk psychoses heeft. ,,Hij blijft overigens wel ontkennen iets met het misdrijf te maken te hebben”, zei ze.

De rechter ging met in het verhaal van de psychiater en psycholoog en oordeelde dus dat er een onderzoek in het PBC moet komen. Dat betekent dat R. op een wachtlijst komt, daarna volgt het onderzoek en dan is het nog enkele weken wachten op een rapportage. Dit complete traject kan zes tot negen maanden duren. Dat de zaak daardoor vertraging oploopt, noemde ze ‘vervelend’.