Verdachte opgepakt voor reeks overvallen in Apeldoorn

Een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt voor een reeks van vijf overvallen in Apeldoorn. De man is vanmiddag in Amsterdam in de boeien geslagen. ,,De verdachte wordt verdacht van het plegen van de vijf overvallen die vanaf 13 juni zijn gepleegd,'' aldus politiewoordvoerder Annabelle Rietman.

De politie vertoonde afgelopen week beelden van de overvaller in het regionale opsporingsprogramma Bureau GLD. Mede door tips naar aanleiding van deze uitzending kwam de verdachte in beeld bij de politie. ,,Goed recherchewerk heeft geleid naar de overvaller, maar hoe wij precies in Amsterdam zijn uitgekomen is het geheim van de smid,'' aldus politiewoordvoerder Annabelle Rietman. Wel kon ze kwijt dat dankzij verkregen informatie naar aanleiding van de vertoonde beelden de recherche op een spoor werd gezet naar de overvaller.

Geteisterd

De afgelopen twee weken was Apeldoorn in de ban van een reeks overvallen. Op 13 juni werd de Kruidvat aan de Hofstraat overvallen. Kort voor deze overval werd een poging gedaan om de Big Bazar aan de Mariastraat te overvallen. Drie dagen later was tijdens de braderie aan de Adelaarslaan een vestiging van Wibra aan de beurt. Afgelopen maandag werd wederom een Kruidvat overvallen, ditmaal aan de Linie. De laatste overval vond afgelopen vrijdag plaats. Toen werd een filiaal van de Trekpleister aan het Mercatorplein overvallen. De werkwijze van de overvaller was hierbij telkens het hetzelfde. Een man met een (nep)vuurwapen bedreigde het winkelpersoneel en nam de inhoud van de kassalade mee. Politiewoordvoerder Rietman kon nog niet ingaan op de vraag of het vuurwapen is gevonden.

Eerdere reeks

Een reeks overvallen eind april en begin mei veroorzaakte ook al veel onrust onder de winkeliers in Apeldoorn. Die reeks begon op Koningsdag met een overval op een BP-Tankstation aan de Laan van Orden. Op 1 mei werd Cafetaria Het Trefpunt overvallen en op 7 mei was dierenspeciaalzaak Flip Kluin aan de beurt. Amper 24 uur na de overval op de dierenspeciaalzaak werd een woningoverval gepleegd op de Kooiweg. Voor de overval op het BP- tankstation en cafetaria het Trefpunt werd al een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats opgepakt. Deze verdachte zat vast op het moment dat de reeks overvallen in juni werd gepleegd. Rietman: ,,Het onderzoek naar de 30-jarige verdachte is nog in volle gang. Misschien dat hij op een later moment nog wordt verdacht van meer strafbare feiten.''