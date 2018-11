Verdachte schietpartij schoolplein Apeldoorn was drugsdealer

Kwart minder WW-uitkerin­gen in Stedendrie­hoek en Noord­west-Veluwe

9:55 Het aantal WW-uitkeringen in Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe is opnieuw gedaald. In totaal verstrekte het UWV in deze regio eind oktober 9.178 uitkeringen. Dat is 157 minder dan de maand daarvoor. Dat komt neer op een afname van 1,7 procent, exact gelijk aan de landelijke daling.