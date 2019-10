Verdachte uit Apeldoorn in reeks liquidatiepogingen Twente: ‘Ik observeerde huizen en leverde auto's, meer niet’

Een van de twee hoofdverdachten van een reeks liquidatiepogingen in Twente in 2017 bekent betrokkenheid, maar hij zegt nooit te hebben geschoten. De man uit Apeldoorn regelde naar eigen zeggen auto’s en observeerde doelwitten en vroeg zich nooit af waarom hij daarvoor betaald kreeg.

Bij de rechtbank in Almelo is dinsdag de inhoudelijke behandeling begonnen van strafzaken tegen de broers Maurits R. (25) en Henri W. (38) uit Apeldoorn. Zij worden verdacht van mislukte moordaanslagen in Enschede, Almelo en Gronau op mensen die banden hebben met de motorclub Satudarah. Hun opdrachtgever zou de Enschedese, zelfverklaarde godfather Simo D. zijn. De achtergrond is volgens het Openbaar Ministerie een machtsstrijd om drugs en een persoonlijke vete na het vreemdgaan van de vrouw van Simo D. met iemand uit het andere kamp.

Maurits R. werd dinsdag aan de tand gevoeld over vijf pogingen tot liquidatie waarbij hij met automatische wapens op huizen en een horecagelegenheid zou hebben geschoten. Geen van de aanwezigen werd geraakt. Een man in Gronau werd wel vier keer getroffen, maar overleefde de aanslag. Hij is blijvend mindervalide, slaapt nog altijd met een mes onder zijn kussen en is nog niet in staat geweest om weer te werken. Het slachtoffer is de broer van de persoon die een relatie met de vrouw van D. kreeg terwijl die in de gevangenis zat. Zijn advocaat Paul Drosten vroeg dinsdag ruim 66.000 euro smartengeld en schadeloosstelling.

Wapens en kogelvrije vesten

Maurits R. beantwoordde voor het eerst vragen en bekende betrokkenheid. Hij beweerde opdrachten te hebben gekregen om auto’s te regelen en huizen te observeren. Daarvoor ontving hij per keer een bedrag van rond 500 euro. Omslachtig werd duidelijk dat de opdrachten doorgaans via ene Vin kwamen, de rechterhand van Simo D. Op vragen van zowel de rechters als de officieren van Justitie zei R. dat hij nooit heeft willen weten waarvoor hij de opdrachten moest doen. Hij bekende ook op zoek te zijn geweest naar wapens en kogelvrije vesten maar zei dat hij er niet in slaagde die klus te klaren.

Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat Maurits R. de huurmoordenaar van Simo D. is. Er is divers bewijs gevonden zoals zijn DNA op de trekker van een wapen, verklaringen van een goede vriend, tapgesprekken en de persoonlijke oproep van Simo D. aan hem om het versleutelde chatprogramma Iron Chat op een mobiel te zetten. Maar Maurits R. zegt dat hij nooit heeft geschoten. “U denkt dat één en één twee is, maar nu is dat niet zo”.