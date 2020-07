Verdachte van brute overval juwelier in Apeldoorn wil niet vrij: ‘Ik heb behandeling nodig’

De verdachte van een overval op een juwelierswinkel in Apeldoorn op 1 februari vindt zelf dat hij niet op vrije voeten kan worden gesteld. ‘Ik heb behandeling nodig, anders gaat het weer fout’, zegt afkomstige Nikita K. tegen de rechtbank in Zutphen in een tussentijdse zitting.

De overval vond plaats op een zaterdagochtend bij juwelier Assos Gold in de Hoofdstraat. Een man klom of sprong over de toonbank met een groot mes, en viel de medewerkster die er stond aan door haar neus en mond dicht te drukken, naar de grond te werken en op haar te gaan zitten.



In de worsteling die ontstond liep de vrouw volgens het openbaar ministerie ernstig pees- en zenuwletsel aan de handen op. Een ander personeelslid zou naar buiten zijn gerend en om hulp hebben geroepen, waarna voorbijgangers de gevluchte man wisten te overmeesteren. Het bleek te gaan om de 26-jarige K.

Depressies

Hij woont de zitting vrijdag via een videoverbinding vanuit de gevangenis in Vught bij. Zijn advocaat Boeve, wel in de zittingszaal aanwezig, vraagt de rechtbank een deskundige te benoemen, die kan rapporteren over de geestelijke toestand van de man.



Nikita K. zou in zijn geboorteland Litouwen al dertien jaar onder behandeling zijn geweest voor onder meer depressies en angststoornissen. De raadsman wil weten of dat kan hebben bijgedragen aan het drugsgebruik van de verdachte, en in hoeverre zijn cliënt toerekeningsvatbaar was tijdens de overval.

Geen aanspraak

De officier van justitie laat weten dat een maatregel als tbs of een andere gedragsmaatregel niet aan de orde is, omdat die sancties gericht zijn op terugkeer in de Nederlandse maatschappij. Als vreemdeling maakt K. daar geen aanspraak op.



De rechtbank oordeelt dat K. eerst maar eens zijn dossier uit het land van herkomst moet zien te krijgen. Dan kan alsnog beoordeeld worden of hij hier onderzocht moet worden door een psychiater. De inhoudelijke zitting staat gepland op 11 september, de verdacht blijft waar hij is: in een cel in Vught.