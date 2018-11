Verdachte van reeks overvallen in Apeldoorn gaat akkoord met ‘lichte tbs’

De 30-jarige Xion van der W., die wordt verdacht van het plegen van meerdere gewelddadige overvallen in Apeldoorn, hangt tbs boven het hoofd. De rechtbank in Zutphen laat onderzoeken welke vorm deze straf moet krijgen.

Van der W. is verdachte in de overvallen op het Kruidvat, de Wibra, de Trekpleister en de Big Bazar in Apeldoorn. De winkels werden medio juni met geweld overvallen. De verdachte zou medewerkers bedreigd hebben met een vuurwapen en de woorden ‘nu de kassa open of ik schiet’. Hij maakte bij de overvallen honderden euro’s buit.

Op dit moment liggen er rapporten op tafel waarbij de psycholoog en psychiater tbs met dwangverpleging adviseren. De advocaat van Van der W. zei gisteren in de rechtbank: ,,U kunt nu alleen maar kiezen voor tbs met dwangverpleging, maar mijn cliënt is bereid om mee te werken met een behandeling met voorwaarden’’, liet zij de rechtbank weten.

Omdat de verdachte het niet eens is met de huidige rapporten verscheen hij niet op deze zogeheten pro forma-zitting, waarbij werd gekeken of het onderzoek is afgerond.

Het Openbaar Ministier is van mening dat de man langere tijd, gedwongen moet worden behandeld en dat de lichtere variant van tbs een gepasseerd station is voor Van der W.

De rechtbank dacht daar uiteindelijk anders over: er moet worden onderzocht hoe hoog het risico op herhaling is en welke behandeling passend is. Dat de verdachte bereid is om mee te werken, vonden de rechters positief.