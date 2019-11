Verdachte van steekpartij na autokraak in Apeldoorn ontkent ondanks dna

VIDEOHet dna van een 32-jarige man is aangetroffen in en bij de auto, die in april dit jaar in Apeldoorn werd opengebroken. Niettemin ontkent H.N. uit Heerde dat hij de dader is geweest. Een buurtbewoner die de autokraker achtervolgde werd neergestoken en zwaargewond geraakt .

Op de eerste inleidende zitting voor de rechtbank in Zutphen vandaag ontvouwde de advocaat van N. een theorie over hoe het dna van zijn cliënt op de plaats delict kon zijn terecht gekomen. De rechtszaak is aangehouden, onder meer om van specialisten duidelijkheid te krijgen of de mogelijkheid die de advocaat schetst reëel is.

Buik

In de vroege ochtend van zaterdag 20 april zag een 27-jarige man vanuit zijn flatwoning aan de Archimedesstraat in Apeldoorn dat iemand probeerde de auto van zijn vriendin open te breken. Hij rende naar buiten en achtervolgde de dader, maar werd na een eindje meermalen in de buikstreek gestoken. De dader verdween in de nacht.

Volgens de tenlastelegging liep het slachtoffer zware verwondingen op: een geperforeerde maag en een gat in de alvleesklier. Het slachtoffer was aanwezig tijdens de eerste zitting in Zutphen. Omdat het om een pro formazitting ging waarin alleen de stand van zaken van het onderzoek werd besproken, was er verder geen aandacht voor hem.

Schroevendraaier

Op een schroevendraaier die in de buurt van de auto lag bleek dna te zitten van N., die vervolgens is aangehouden. Hij ontkende direct en vanwege het ontbreken van ernstige verdenkingen is hij heengezonden. Toen echter vervolgens bleek dat een veel sterkere dna-match is aangetroffen in de bekabeling onder de stuurkolom van de auto is hij, in augustus, opnieuw vastgezet.

Scenario

De man blijft ontkennen. Hij verbleef in die periode in de woning van een vriend in de buurt van het drama, en liep ook wel geregeld door de Archimedesstraat, aldus advocaat Marten Kok. Zijn alternatieve scenario voor het dna: de verdachte heeft een schroevendraaier uit de woning van de vriend verloren, die is door een ander gebruikt om de auto open te breken. Vervolgens is zodoende dna van N. op de kabeltjes en snoertjes in de auto terecht gekomen. Een theorie die volgens de officier van justitie ‘hoogst onwaarschijnlijk is’, juist omdat het spoor in de auto veel sterker is, dan dat op de schroevendraaier.

Eind januari gaat de zaak verder. Intussen vindt N. het ‘zeer ernstig’ dat hij al drie maanden onterecht vastzit en dat de politie niet op zoek is naar andere verdachten.