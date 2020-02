Verdachte zaak ‘Eerbeek' blijft minstens twee weken langer vastzitten

Geheim onderzoek: Nieuw Milligen al sinds zomer 2019 favoriet bij Defensie voor mariniers­ka­zer­ne

6:01 Defensie-terrein Kamp Nieuw Milligen bij Apeldoorn was in de zomer van 2019 al favoriet als alternatief onderkomen voor het Korps Mariniers. In vertrouwelijkheid is hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Pas afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend dat de marinierskazerne definitief niet naar Zeeland verhuist, maar naar Gelderland.