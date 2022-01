Verdachten van inbraak in Voorst op de vlucht: politie doet onderzoek met meerdere politiewagens

De dienders zijn op zoek naar twee mannen in de leeftijd tussen 20 en 25 jaar. Het tweetal is voor het laatst gesignaleerd toen ze richting de Kervelstraat liepen. De buren van het huis waar werd ingebroken kwamen aanrijden en zagen de inbrekers in de woning. De jonge mannen bukten toen ze de buren zagen en renden niet lang daarna de woning uit. De buurman rende achter de inbrekers aan. De verdachten gooiden hierop de tassen die ze bij zich hadden in een tuin op hun vluchtroute.

De buurman is bij de tassen blijven staan tot de politie kwam. Na onderzoek bleken er goederen in de tassen te zitten die mogelijk uit de woning komen die door de inbrekers is bezocht. In de Tijmenstraat staat een politieauto en ook op de Rijksstraatweg is een politiewagen paraat om de uitgangswegen rondom Voorst in de gaten te houden. Inmiddels is ook een politiehond ter plaatse om speurwerk te verrichten. De tas waar de goederen in zaten wordt hierbij gebruikt zodat de hond een spoor op kan pikken.