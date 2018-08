Verdere terugloop leerlingen AVOO-scholen in Apeldoorn

Poepen of plassen op Apeldoorns station De Maten? Dan moet je nog altijd de bosjes in of bij de buren aanbellen

19 augustus Nodig plassen of poepen op station De Maten? Dan moet je de bosjes in of bij iemand aanbellen met de vraag of je daar je behoefte mag doen. Want ondanks toezeggingen van de provincie Gelderland is er nog steeds geen openbaar toilet.