Verdriet is groot na dood Tielenaren bij ongeluk in Duitsland: ‘Dit is echt een groot verlies’

Update | Video Twee parachutis­ten storten neer op vliegveld Teuge: ‘Ik sta er niet meer raar van te kijken’

4 september Twee parachutisten zijn vanmiddag neergestort bij vliegveld Teuge in de gemeente Voorst. Eén parachutist is met ernstig letsel in een traumahelikopter naar het traumacentrum in Nijmegen gebracht.