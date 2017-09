Verdubbeling aantal leden Coöperatie Laatste Wil

De aankondiging vrijdag van de Coöperatie Laatste Wil een legaal middel te hebben gevonden voor een waardig sterven, legt de organisatie geen windeieren. Het aantal leden is verdubbeld: van 3.323 op vrijdag 12.00 uur naar 6.800 betalende leden (7,50 euro per jaar) twee etmalen later. Voorzitter Jos van Wijk uit Apeldoorn heeft er een dagtaak aan.

De bekendmaking leidde tot tumult. Hoe waren de reacties?

,,Vooral steunbetuigingen. We zitten nu bijna op 7.000 leden. Een verdubbeling! Daaruit blijkt wel hoe belangrijk mensen het vinden om zelf te bepalen wanneer ze willen sterven, zonder dat iemand anders erover oordeelt. En dat ze dat op een waardige manier kunnen doen. Ik kreeg ook boze reacties. Maar de steunbetuigingen overheersen.''

Hoe zijn jullie het middel, een conserveermiddel, op het spoor gekomen?

,,Door gesprekken met toxicologen, chemici, apothekers, die lid zijn. We waren op zoek naar een middel dat legaal te verkrijgen is. Wat het is, zeg ik om veiligheidsredenen niet. Het is niet in de winkel te verkrijgen. Wel via het web.''

Zijn er genoeg waarborgen om misbruik te voorkomen?

,,Honderd procent zekerheid is er niet, maar we doen er alles aan de veiligheid te waarborgen. Zo bewaren leden het middel in een kluis die alleen met je eigen vingerafdruk kan openen.''

Zijn er voorwaarden verbonden aan het verkrijgen?

,,Je moet minimaal een half jaar lid zijn. We mogen het niet zelf verstrekken. We kunnen leden alleen informeren over hoe ze eraan kunnen komen. Leden zullen groepjes moeten vormen, één persoon koopt dan een hoeveelheid die bestemd is voor meerdere mensen. Het is alleen in grote hoeveelheden verkrijgbaar, terwijl slechts 2 gram nodig is. De leden wisselen het onderling uit. Dat is juridisch gezien geen hulp bij zelfdoding.''

Voldoet dit middel aan de criteria van een legaal humaan en veilig laatste wil middel?

,,Ja, het is een legaal én een veilig middel. Mensen vallen er in zo'n twintig minuten rustig mee in slaap, zonder schokken of andere nare bijwerking. Wel is het raadzaam een pijnstiller tegen hoofdpijn te nemen, want je kunt er flinke hoofdpijn van krijgen.''

Jonge mensen met psychische problemen kunnen ook aan het middel komen. Begeeft u zich hiermee niet op glad ijs?

,,We konden geen andere grens bedenken dan de leeftijd van volwassenheid voor de wet. Natuurlijk telt de omgeving mee: de ouders, de vrienden, eventueel behandelaars; ook zij hebben een rol.''

Verwachten jullie minder gewelddadige zelfdodingen?