OSSO wil met voetbal criminaliteit voorkomen

5:00 Het aantal Cruijff courts in Nederlandse steden groeit enorm. In Apeldoorn pakte de gemeente in 2008 de handschoen op om het samen op straat spelen door jongeren te motiveren. Samen met de Johan Cruijff Foundation werden er meerdere voetbalvelden met kunstgras aangelegd. Maar niet overal werd dat met gejuich ontvangen, want omwonenden waren al snel bang voor hangplekken, overlast en vandalisme. De angst regeerde.