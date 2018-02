Verdubbeling volgend stuk ringweg in 2019

Verdubbeling van een volgend stuk ringweg in noordelijk Apeldoorn kan in 2019 beginnen. Het gaat om een stuk van de Laan van Zevenhuizen, ter hoogte van de Sluisoordlaan.

Het deel tussen Boerhaavestraat en Saloméstraat is eerder al verdubbeld. De gemeente zou het liefst de ringweg in heel noordoost-Apeldoorn twee keer twee rijbanen geven: de volledige Laan van Zevenhuizen en Laan van Osseveld. Dat is uiteindelijk zelfs noodzakelijk, stellen burgemeester en wethouders, zeker op de kruispunten in die hoofdweg. Om het verwachte verkeersaanbod te kunnen verwerken, maar ook om de groene golf op de ringweg goed te laten werken. Dat is een speciale afstelling van verkeerslichten waardoor het gemotoriseerd verkeer op een aantal kruisingen achter elkaar groen licht krijgt. De groene golf is vorig jaar ingesteld om de ringweg aantrekkelijk te maken en daarmee doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit woonwijken te halen.

Kosten

Verdubbeling van het aantal rijstroken is een ingewikkelder verhaal. Zowel vanwege de ruimte die ervoor nodig is, als vanwege de kosten. Apeldoorn heeft nu een kleine twee miljoen euro in de begroting staan voor dit project.