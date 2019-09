Verdwijnen bibliotheek Ugchelen stemt politiek verdrietig

134 bouwprojec­ten in Apeldoorn onzeker door stik­stof-pro­bleem

12 september In Apeldoorn kunnen 134 woningbouwprojecten in de knel komen door de stikstofproblematiek in Nederland. In welke mate dat echt een probleem wordt, moet nog blijken. Lastig is het wel: Apeldoorn heeft duidelijke ambities wat betreft woningbouw.