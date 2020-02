Vereniging Oud Apeldoorn krijgt nieuwe naam maar houdt zelfde afkorting

Minderjari­ge stekers in Deventer en Apeldoorn: ‘Iedere samenle­ving krijgt de kinderen die het verdient’

22 februari In Deventer werd een jongen van 15 met een mes op zak en een nepwapen aangehouden. Apeldoorn had te maken met een 17-jarige messentrekker. Landelijk slaan leraren alarm over onveiligheid in de klassen. Wat is er met onze jeugd aan de hand? We vragen het Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog.