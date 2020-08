Verffabriek Talens groeide al en door corona nog eens extra: ‘Wij zoeken nieuwe collega’s’

Festival verhuist na tien jaar naar Paleis Het Loo: ‘Toch besloten het huwelijk nu al aan te gaan’

16:13 Een opvallende move van Roots in the Woods. Na 10 jaar Beekpark vindt het festival in het laatste weekeinde van september voor het eerst bij Paleis Het Loo plaats. Zes vragen over de verhuizing aan organisator Marco Bod.