Vergeet Netflix, theatergroep uit Apeldoorn vermaakt publiek met eigen online soap

Ondanks hartstil­stand tijdens opnames EP wil ernstig zieke Vincent nu een videoclip opnemen: 'Ik geef niet op'.

14 februari Het is misschien wel zijn laatste kunstje, het maken van een heuse videoclip. Want met de gezondheid van Vincent Gligoor (45) uit Apeldoorn gaat het niet goed. Al blijft hij zelf onveranderd positief. ,,Ik probeer toch weer in mijn rolstoel te kunnen zitten.’’