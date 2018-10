'Vergeten' bank verrast failliet bedrijf in Apeldoorn met schadevergoeding van half miljoen

Het bedrijf was al lang en breed bankroet en omdat er geen geld meer aan zat te komen was het faillissement zelfs al beëindigd. Voor de schuldeisers van het Apeldoornse Detachering Beheer is er echter een onverwachte meevaller. Een al lang vergeten bank keert alsnog een half miljoen euro uit.

Voor curator Bert Jansen - advocaat bij Dommerholt en docent faillissementsrecht aan de Radboud Universiteit - is het een bijzondere situatie. In 25 jaar als curator maakte hij niet eerder mee dat hij een faillissement moest heropenen.

Daar komt sowieso het nodige bij kijken, maar de brief van de bank maakte dat Jansen die moeite graag nam. ,,Uit die brief blijkt dat er een schadevergoeding te verwachten is aan rentederivaten uit het verleden'', zegt Jansen.

Risico's

Derivaten zijn een financieel product dat is bedoeld om risico's te verkleinen. Detachering Beheer had zogenaamde renteswaps. Daarbij wordt overeengekomen dat een van beide partijen de ander betaalt als de rente na een bepaalde tijd hoger of lager is dan de vooraf benoemde rentestand.

Onder vuur

De banken kwamen een aantal jaren geleden onder vuur te liggen vanwege problemen met rentederivaten. De Autoriteit Financiële Markten gaf de banken opdracht om dossiers te heropenen en ondernemers te compenseren. Banken komen zelf met voorstellen. Bij Detachering Beheer gaat het om een schadevergoeding van 500.000 euro.

Verrast

Is het niet raar dat niemand kennelijk wist dat er nog een half miljoen euro op komst was? Had hij dat als curator destijds niet horen te weten? ,,Nee, letterlijk niemand had zich dit gerealiseerd,'' zegt Jansen. ,,Ook de advocaat van de directeur was totaal verrast.''