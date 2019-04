Vergeten kinderwagen Apeldoorn uit container geplukt

De als verloren gewaande kinderwagen van Rooan van Zon uit Apeldoorn is boven water. De Bugaboo lag in een nog niet geleegde container bij de Kringloopwinkel Foenix aan de Molenmakershoek in Apeldoorn.

Een van de medewerkers van het Kringloopbedrijf besefte na publicatie in deze krant over de verdwenen kinderwagen, dat de container waarin hij de Bugaboo had gegooid, nog niet naar de stort was gebracht. ,,Hij is er in geklommen en heeft de kinderwagen alsnog te voorschijn kunnen halen,’’ aldus directeur Arjin Jans. ,,We hebben de wieltjes gesmeerd en de wagen schoongemaakt. De Bugaboo ziet er nu beter uit dan we in de winkel aantroffen. Mevrouw Van Zon kan de wagen nu bij ons ophalen aan de Molenmakershoek.’’

,,Is ie terug? Mijn god, wat fijn", is de eerste reactie van Rooan van Zon als ze van het heuglijke nieuws op de hoogte wordt gesteld. ,,Dit is echt heel mooi, het is een fijne kinderwagen en heb de Bugaboo pas sinds december in bezit. Ik ben echt heel blij nu".

Foetsie

Dat was een dag eerder wel anders. Rooan sprak in deze krant haar verontwaardiging uit over de verdwenen kinderwagen die ze bij de Kringloopwinkel vergeten was mee te nemen. Ze was daar op zaterdag 13 april en stalde de wagen bij de trap toen ze met haar 2,5-jarig dochtertje naar boven ging. Vervolgens vergat ze de wagen mee te nemen. Een kleine week later – ze gebruikt de wagen naar eigen zeggen niet veel – kwam ze erachter dat de kinderwagen niet in de kofferbak van haar auto lag. Toen ze de kinderwagen bij Foenix op wilde halen, bleek die tot haar grote ontzetting foetsie.

Onverkoopbaar

Volgens directeur Arjin Jans was de Bugaboo na een halve week weggegooid, nadat ie niet was opgehaald. Medewerkers van de Kringloopwinkel waren in de veronderstelling dat de eigenaar ervan af wilde. Bovendien werd volgens hem geoordeeld dat de wagen onverkoopbaar was. Volgens Jans laten mensen zo vaker spullen in de winkel achter waar ze van af willen.

Bloemetje