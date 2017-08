Vergunning Apeldoorns Feestcafé Brothers ingetrokken

Het feestcafé op de kop van het Caterplein is al enige tijd gesloten. Op de deur van het etablissement hangt een papier waarop staat dat het gesloten is vanwege een verbouwing. Ook op de Facebookpagina wordt nog gesproken over een verbouwing. Op 14 juli schrijft het team van het café nog dat er vol gas gewerkt wordt aan de verbouwing. 'Dit gaat enige tijd in beslag nemen, houd vooral de pagina in de gaten voor update's en voor de 'grand reopening' van Feestcafé Brothers.'

Reden

Wat de precieze reden voor de gemeente is geweest om de vergunning in te trekken, is niet bekend. ,,Het klopt dat de vergunning op naam van Feestcafé Brothers BV is ingetrokken. Reden van de intrekking was het niet voldoen aan de voorwaarden. Omwille van de privacy van de betreffende ondernemer doen we hier verder geen uitspraken over'', zegt een gemeentewoordvoerder.