Vergunning biomestvergister Klarenbeek alsnog op de helling

Al sinds 2009 probeert een actiegroep in Klarenbeek de bouw te blokkeren, uit angst voor stank- en verkeersoverlast. Die claimde dat de vergunning die de gemeente in 2009 verleende was vervallen, maar de Raad van State stelde Veldhuis in januari in het gelijk. Omdat bouwactiviteiten sindsdien uitbleven diende de actiegroep bij de gemeente in september opnieuw een verzoek in om de vergunning in te trekken. Deze keer wel met succes.