Verhaal over beker uit oorlogsgeschiedenis Apeldoorn krijgt onverwachte wending

16 februari ,,Ik zit al bijna een jaar in de shit en heb geen vet meer op de botten.” Blij is Marco Jutte, eigenaar van de Marokkaanse woonwinkel Artizana in Apeldoorn, niet na de uitspraak in de zaak tegen investeringsmaatschappij Bergermeer. De rechter adviseerde een huurverlaging van 50 procent zolang Artizana niet volledig open mag. Maar Jutte wil meer en vreest voor het voortbestaan van zijn winkel. ,,Betalen van de huur lukt niet. Sluiting komt steeds dichterbij.”