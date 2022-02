Verhuist Baudet écht naar Urk en Vermaas naar Apeldoorn? Forum-politici beweren dat wel te willen

Dierenart­sen Ugchelen verhuisd naar Molecaten­laan

Dierenartsen Ugchelen is per 24 januari verhuisd naar de Molecatenlaan. Dierenarts Jasper Wilders is verheugd over deze verhuizing: ,,Het is een fijne plek voor mensen en dieren geworden. Midden in Ugchelen, de beek stroomt bij ons langs. En ook: een mix van oud en nieuw. We zijn als team superblij met deze nieuwe ruimte.”

10 februari