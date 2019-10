Verhuizing AH naar nieuwbouw Anklaar in Apeldoorn geoliede machine

Nèt geen 25 jaar in vorige Albert Heijn

Dat is ook de reden dat een van de werknemers, de 46-jarige Paulien Berenschot, kon worden afgebeld. Ze stond ingepland voor een avondploeg, maar dat is nu niet meer nodig. Al 28 jaar werkt ze bij deze Albert Heijn. Toch neemt ze, nieuwsgierig als ze is, nog even een kijkje in de tijdelijke vestiging aan de Saloméstraat, waar ze de afgelopen ruim vier jaar werkte. ,,Deze verhuizing? Nee, die raakt me niet zo. Toen we ruim vier jaar geleden van onze vorige locatie hiernaar toe gingen, ja, dat raakte me wel. In onze oude vestiging had ik bijna 25 jaar gewerkt. Ik kon er net niet mijn jubileum vieren. Dat vond ik wel jammer. En nu gaan we weer terug naar de oude locatie, met een hele mooie nieuwe winkel, met vierduizend vierkante meter twee keer zo groot als hier. Daar kijk ik zeker naar uit”.