Verhuizing voorjaarskermis Apeldoorn: voltreffer of fiasco?

Regenwater kan niet weg aan Zadelma­kers­donk in Apeldoorn, vocht trekt in de huizen

12:21 De bodem aan de Zadelmakersdonk in Apeldoorn is zo hard dat het regenwater er nauwelijks in weg kan zakken. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Tauw. Doordat het water bij langdurige regenval niet weg kan ontstaan er vochtproblemen in verschillende huizen. Om hoeveel woningen het gaat is nog niet duidelijk.