Verhuurder toont vermeende overlast onvoldoende aan, bovenbuurman mag in duplexwoning in Apeldoorn Zuid blijven wonen

Henry start petitie om schrappen buslijnen in Apeldoorn te voorkomen: ‘Mensen raken hun zelfstan­dig­heid kwijt’

6:30 Met een online petitie proberen verschillende organisaties te voorkomen dat er in Apeldoorn buslijnen worden geschrapt. De petitie is al meer dan duizend keer getekend. Henry Steur is een van de initiatiefnemers. ,,We willen duidelijk maken hoe het verdwijnen van bussen ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer. Mensen raken hun zelfstandigheid kwijt.’’