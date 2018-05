Vérian-medewerkers bezorgd om vakantiegeld

Wittenborg in Apeldoorn schrijft brandbrief aan onderwijs­mi­nis­ter

17:25 Het bestuur van internationale hogeschool Wittenborg in Apeldoorn vraagt in een brief aan Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, om de komst van buitenlandse studenten naar Nederland niet te reguleren. Het vaststellen van het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt, maakt deel uit van nieuw onderwijsbeleid dat de minister later dit jaar wil voorstellen.