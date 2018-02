Verkeer A1 geteisterd door ongelukken: drie keer raak in twee uur tijd

Meer vertraging ontstond na een ongeluk in de tegenovergestelde rijrichting, rond 13.30 uur. Bij Kootwijk botste een Mazda met vier inzittenden achterop een Maserati. De bestuurder van de Mazda, een man van 49 jaar uit Losser, en de drie andere personen in de auto (27, 28 en 36 jaar) raakten allemaal dusdanig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Andere automobilisten verzorgden eerste hulp voor de slachtoffers voordat de hulpdiensten arriveerden. De man in de Maserati bleef ongedeerd.



Vanwege de hulp aan de slachtoffers, de ravage op de weg en het politieonderzoek dat volgde werd de snelweg van Apeldoorn richting Barneveld twee uur lang afgesloten. Weggebruikers in de file werden over de vluchtstrook geleid. Het overige verkeer werd door de ANWB geadviseerd om te rijden via de A50, A12 en A30. Even na 15.30 uur was het politieonderzoek ter plaatse afgerond en werd de weg weer vrijgegeven.