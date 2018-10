Verkeer gaat profiteren van slimme verkeerslichten in Deventer en Apeldoorn

Apeldoorn en Deventer horen bij de koplopers in het landelijke project ‘Talking Traffic’. Daarbij wordt allerlei digitale informatie met elkaar verbonden. Onder meer dankzij de data van navigatiesystemen in auto’s kunnen intelligente verkeersregelinstallaties (ivri’s) een analyse maken van drukte, maar ook van het soort voertuigen. Die ivri’s kunnen dan een ander ritme inschakelen om op groen te springen, en tegelijk informatie terugsturen naar voertuigen op de weg. Navigatiesystemen en apps kunnen daarmee een adviessnelheid bepalen of een andere route suggereren.

In Apeldoorn en Deventer zijn enkele kruisingen al voorzien van slimme verkeerslichten. Een groot deel van de landelijke testen zijn hier uitgevoerd. Er komen enkele tientallen ivri’s in deze steden bij. Bovendien gaat de ontwikkeling van toepassingen door. Een openstaande brug of een trein die in aantocht is, kunnen ook verwerkt gaan worden. Of het advies welke rijbaan het best gekozen kan worden als een ambulance in aantocht is.