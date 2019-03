Verkeer op A1 tussen Apeldoorn en Deventer staat stil na ongeval: lange file

Buren in ‘horrordos­sier’ Uddel: laat hem dat huis verplaat­sen

11:30 ,,Laat hem dat huis toch verplaatsen!’’ Via een smeekbede richting gemeente Apeldoorn hopen bewoners van de Uddelse Oudedijk een doorbraak te creëren in het conflict dat het leven in hun jonge woonbuurtje overschaduwt. De spanningen lopen zo sterk op dat actie van de gemeente geboden is, zo luidt het pleidooi.