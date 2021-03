Verkeer op de A1 tussen Apeldoorn en Deventer rijdt weer door na eerdere aanrijding

VIDEO Rouwbanden om ‘getroffen’ bomen bij Ka­naal-Zuid in Apeldoorn: ‘Niet voor niets een dodenweg’

28 maart Tientallen bomen langs Kanaal-Zuid zijn zondagochtend voorzien van een zwarte rouwband. De ‘dodenweg’ tussen Apeldoorn en Dieren was in een jaar tijd drie keer het decor van een dodelijk ongeval en voor een groep aanwonenden is de maat nu vol. De actie is een opmaat naar een ‘cruciaal’ gesprek met de Apeldoornse wethouder Wim Willems.