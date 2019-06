Verkeer op Laan van Osseveld in Apeldoorn gaat vanaf eind 2022 onder spoor door

De gemeente Apeldoorn gaat daar over twee weken definitief een overeenkomst over sluiten met het Rijk. Dat betaalt een kleine 9 miljoen euro mee aan het project, waarmee de financiering rond is. Dat wil zeggen: op dit moment. Want door de keus van de gemeente om meteen de weg te verdubbelen, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wel een limiet gesteld aan haar bijdrage.

Verdubbeling

In principe zou het rijk 50 procent van de kosten van het project op zich nemen - ook van eventuele overschrijdingen. Daarover zijn begin 2018 afspraken gemaakt. Apeldoorn heeft er daarna voor gekozen bij aanleg van de tunnel meteen de Laan van Osseveld te gaan verdubbelen; naar twee keer twee rijbanen. Dat is voor het ministerie reden om strikter te zijn. Want als de bouwkosten straks oplopen, is waarschijnlijk lastig vast te stellen in hoeverre dat toe te schrijven is aan de verdubbeling. Anders gezegd: of er ook een overschrijding van het tunnelproject was geweest als er niets aan de weg was veranderd.

Duurder

Daarom gaat het ministerie een vast bedrag betalen: 8,9 miljoen euro van de 23,9 miljoen euro die nu begroot zijn. De provincie betaalt 3 miljoen euro mee. De overige 12 miljoen euro heeft Apeldoorn zelf al opzij gelegd. Mocht de klus duurder uitvallen, dan zal het rijk niet bijpassen en moet de gemeente dus zelf het tekort dichten. Maar blijkt het project voor minder geld uit te voeren, dan mag Apeldoorn het bedrag dat overblijft, houden.

Ambtenaren stellen dat de kans 85 procent is dat de eindnota inderdaad op 23,9 miljoen euro of minder uitkomt. In de begroting van de klus is 3,7 miljoen euro opgenomen als reserve. De bedoeling is dat het karwei in het tweede kwartaal volgend jaar is aanbesteed.

Verrassingen