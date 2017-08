Verkeer over de vluchtstrook na ongeluk op A50 bij Hoenderloo

Paleis Het Loo decor voor Polotoernooi

6:00 Het gaat door, Royal Polo at the Palace dit weekeinde. Maar het oorspronkelijke idee om met de vijf Rotaryclubs van Apeldoorn het evenement te organiseren, is gesneuveld. ,, Dat bleek niet haalbaar, met in totaal honderdvijftig mensen op een lijn te zitten'', vertelt Gert-Jan Haandrikman, een van de organisatoren. ,,Maar de bezoeker van het evenement zal daar weinig van merken.''