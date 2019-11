Verkeer weer op gang na monsterfile rond Apeldoorn en Deventer door ‘eigenwijze aanhanger’

Plotseling stormloop van natuurfoto­gra­fen bij station Apeldoorn: dit is waarom

13 november Niet alleen de opbouw voor de sinterklaasintocht trekt momenteel de aandacht bij het Stationsplein in Apeldoorn. Sterker: dat er mannen en vrouwen met telelenzen in het gras liggen, is nog veel opzienbarender.