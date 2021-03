Verkeerscontrole tussen Apeldoorn en Teuge: tientallen boetes uitgedeeld

‘Apeldoorn­se’ schans­spring­ster Sara Marita Kramer eindigt geweldig wereldbe­ker­jaar in stijl met vier zeges op rij

28 maart Sara Marita Kramer is derde geworden in de eindstand van de wereldbeker schansspringen voor vrouwen. De 19-jarige in Apeldoorn geboren en opgegroeide atlete - die voor Oostenrijk uitkomt - won de laatste vier wereldbekerwedstrijden, zeven in totaal. Een geweldige prestatie met een kleine nasmaak.