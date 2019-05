Verkiezingsborden na protesten vandaag alsnog in Apeldoorn

Als de Europese partijen hun verkiezingsposters vandaag kunnen plakken is dat volgens gemeentewoordvoerder Michiel Haighton nog in lijn met de beloftes die de burgemeester vorige week in een brief aan de gemeenteraad deed. In haar raadsbrief zei ze dat het plaatsen ‘ongeveer een week vergt’ en sprak ze over ‘medio volgende week’. ,,We hebben de leverancier direct opdracht gegeven om de borden te maken’’, benadrukt Haighton. ,,Het productieproces en transport vergt enige tijd, sneller is niet mogelijk.’’