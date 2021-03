Verkiezingszuil in Apeldoorn beklad met hakenkruis: ‘Dit is geen kattenkwaad, maar vandalisme’

Je kun het met haar politieke voorkeur delen of niet. Maar dat Sigrid Kaag een charmante vrouw is, daar zal vrijwel iedereen het over eens zijn. Op verkiezingsposters in twee reclamezuilen op de kruising bij De Tol in Apeldoorn is daar alleen weinig meer van te zien. Haar ogen zijn besmeurd met zwart verf. En op een van de posters is daarmee ook een hakenkruis gespoten. Verder is er achter D66 een derde 6 gekalkt.