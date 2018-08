'Verklaar de wolf niet vogelvrij'

video Rondweg Voorst ligt op schema

9:05 Over ruim drie maanden kan doorgaand verkeer met maximaal 80 kilometer per uur over de nieuwe rondweg om Voorst rijden. Zowel de provincie Gelderland als aannemerscombi Liebregts/BAM gaat er vanuit dat de 2,2 kilometer lange weg rond 1 december in gebruik kan worden genomen.