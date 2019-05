Verkoop bouwval in Beekbergen levert alleen maar verliezers op

Een echtpaar uit Beekbergen denkt in 2012 voor zes ton een riant landhuis even buiten het dorp te kopen. Een pijnlijke misvatting. Er komen in de woning aan de Schalterbergweg al snel allerlei verborgen gebreken aan het licht. De droom van wonen in een mooi paleisje verandert na iets meer dan een maand in een regelrechte nachtmerrie. Bijna zeven jaar later zitten ze er nog altijd middenin.