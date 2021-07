Verlaging maximumsnelheid ‘dodenweg’ bij Apeldoorn werkt: ‘Vanaf dag één wordt er minder hard gereden’

Apeldoorn­se recreatie­gi­gant barst van de ambitie: EuroParcs wil grootste van Europa worden

27 juli EuroParcs blijft groeien en is niet te stuiten. De Apeldoornse recreatiegigant heeft het afgelopen half jaar vijftien nieuwe resorts verworven en is inmiddels actief in vier landen. Het bedrijf richt zijn pijlen nu op Duitsland. ,,We willen de grootste aanbieder van vakantieparken in Europa worden’’, zegt directeur Andries Bruil.