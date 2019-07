Verliefd paar in paniek door zwijnen in donker Veluws bos: ‘Politie kom ons alsjeblieft redden!’

Het stelletje was in de avondzon in de omgeving van Radio Kootwijk aan het wandelen in het bos. Toen het begon te schemeren waren ze niet op tijd uit het bos. Daarnaast hoorde het koppeltje geritsel in de bosjes, het bleken wilde zwijnen met biggen. Uit angst voor de zwijnen durfde de melder ook niet meer verder te zoeken naar de parkeerplaats, het duo bleef stokstijf in de bossen staan en de politie werd gealarmeerd.