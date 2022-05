Vermist meisje uit Linde blijkt overleden

Koper van deel GGNet-ter­rein in Apeldoorn zet in op 270 woningen

Woningbouw op het GGNet-terrein in Apeldoorn kan in 2025 in gang worden gezet. De organisatie voor geestelijke gezondheidszorg heeft een koper gevonden voor een groot deel van De Wellen aan de Deventerstraat.

