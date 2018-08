Vermiste 76-jarige man terecht

Apeldoorn­se verdachte van drie overvallen loste schot en zette wapen in nek slachtof­fer

16:12 Was het bedrag dat Ricardo T.H. buitmaakte bij een overval op snackbar Charly aan het Musketiersveld bedoeld als verjaardagscadeau voor zichzelf? Op de dag dat hij 36 werd (27 april 2017), viel hij met een masker en een vuurwapen de snackbar in de Maten binnen en wist bijna drieduizend euro mee te nemen. Dat bleek tijdens een pro forma behandeling van zijn zaak vanochtend in de rechtbank in Zutphen, de inhoudelijke behandeling volgt begin oktober.