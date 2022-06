Vermiste man (39) uit Apeldoorn dood aangetroffen in water bij Biddinghuizen

MET VIDEODe vrees van zijn familie is bewaarheid: de overleden man die gisteravond werd gevonden in de Spijktocht bij Biddinghuizen, is de vermiste Apeldoorner (39). Hij werd vermist nadat hij het christelijke festival Opwekking had bezocht op het festivalterrein van Walibi Holland.

Zijn lichaam werd gisterenavond iets na half 8 aangetroffen door een groep mensen die deelnam aan de zoektocht. Zijn broer Peter: ,,Wij zagen hem liggen en waren er meteen zeker van dat hij het was.’’

De Apeldoorner lag op zijn buik in de Spijktocht, een watertje langs de Spijkweg, in de buurt van het festivalterrein Walibi Holland in Biddinghuizen waar Opwekking plaatsvond.

Identiteit

De politie werd na de vondst ingeschakeld waarna zijn lichaam werd geborgen en overgebracht naar het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk.

Politiewoordvoerder Maren Wonder gaf gisteravond aan dat het enige tijd zou duren voordat de identiteit officieel werd vrijgegeven. Het proces rondom het vaststellen van de identiteit kostte volgens haar namelijk ‘meestal behoorlijk wat tijd’. ,,Ook omdat we altijd eerst de familieleden en naasten inlichten.”

Bevestiging

Om negen uur vanochtend was de familie officieel nog steeds niet op de hoogte. ,,Maar we zijn er nagenoeg zeker van dat hij het is, al toen we hem zagen liggen. We rijden nu naar het St Jansdal onderweg naar hem toe’’, zei broer Peter op dat moment.

Om half elf bevestigde Politie Flevoland via twitter dat het inderdaad ging om de Apeldoorner. ‘Er is geen sprake van een misdrijf. We wensen de nabestaanden sterkte. Iedereen bedankt voor hun inzet bij de zoektocht.’

Het is nog niet duidelijk waardoor de man in het water terecht is gekomen en hoe hij is overleden.

Volledig scherm De politie doet in Biddinghuizen onderzoek naar een overleden persoon. © Melvin Walderhöse